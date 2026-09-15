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https://www.24chasa.bg/sport/article/23564818 www.24chasa.bg

Легендата Борис Бекер обяви какво не харесва у Александър Зверев

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Снимка: Ройтерс

Германската тенис легенда Борис Бекер критикува сънародника си Александър Зверев заради прекомерното тупкане на топката преди втори сервис и призова за въвеждане на времеви лимит.

Въпреки тази забележка, Бекер похвали германския тенисист за историческите му две титли от Големия шлем за една година (след триумфите му на „Ролан Гарос" и откритото първенство на САЩ) и отхвърли твърденията, че успехите му се дължат само на отсъствието на съперници. 

Зверев тупкаше топката до 25 пъти, преди да изпълни втория си сервис по време на откритото първенство на САЩ - действие, което вече предизвика критики както от съперника му на полуфинала Карен Хачанов, така и от Бен Шелтън, когото Зверев победи в мача за трофея.

Докато при първи сервис тенисистите са длъжни да вкарат топката в игра в рамките на 25 секунди след обявяването на резултата от съдията, за втори сервис няма определен времеви лимит.

Снимка: Ройтерс

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