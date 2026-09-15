Над 1000 души ще участват в европейското първенство по бокс в София

Над 1000 души, от които 405 боксьори, ще вземат участие на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Шампионатът в „Асикс Арена" стартира на 17 септември, а интересът към него е огромен. Това обяви генералният секретар на European boxing Мартин Волке по време на пресконференцията в Пресклуб „България" днес. Общо 44 държави ще бъдат представени на турнира, като сред тях за пръв път ще има и Отбор на бежанците.

„Това е първият случай от повече 30 години, откакто жените бяха въведени в европейския бокс, в който ще имаме общ шампионат на едно място. За нас е огромна чест и удоволствие този турнир да се проведе точно тук, в София. Знаем как работи българската федерация, имате огромен опит и затова ви се доверихме. Убеден съм, че ще се справите на най-високо ниво, защото сте го доказали с най-големия международен турнир Купа „Странджа", както и с предходни домакинства на световни и европейски първенства. Интересът е огромен. 405 боксьори от 44 държави, заедно с още 130 резервни състезатели и 170 треньори. Всички те, в комбинация с делегации, съдии и официални лица правят общата бройка внушителна. Очакваме тя да мине хиляда души. Сред участниците личат 10 олимпийски медалисти, включително двукратната олимпийска шампионка Кели Харингтън от Ирландия. Много сме горди не само от броя на участниците, но и от качеството, което те имат", каза г-н Волке.

„Отговорността върху нас е огромна и напрежението си оказва влияние, но ние с моя екип ще се справим на доста високо ниво. Мисля, че ще имаме повод да се гордеем с това, което сме направили. Желая успех на треньорите и състезателите, да нямат контузии и да оставят сърцата си на ринга, за да можем да вървим с високо вдигната глава", заяви от своя страна президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински.

На европейското първенство ще има и исторически момент. За пръв път децата от Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА) ще вземат участие на такъв форум. „От 6 месеца подготвяме тяхното включване. Г-н Инински е двигателят на тази идея, която ние прегърнахме с огромно удоволствие. Изготвили сме специални правила и искаме да покажем, че боксът не е просто бой, а страхотен спорт", каза председателят на ФАФА Слав Петков.

Треньорите Жоел Арате и Борислав Георгиев, както и всички боксьори се обединиха около една цел. А именно – националите ни да дадат максимума, на който са способни, за да защитят честта си, тази на България и да зарадват феновете в „Асикс Арена".

За откриването на европейското първенство, което ще се състои на 17 септември от 17:30 часа, се очаква и пристигането на легендата на професионалния бокс и настоящ президент на World Boxing Генадий Головкин.

Цената на билетите за първите дни (17-23 септември) е 20 евро (50% намаление за пенсионери и деца от 12 до 18 години), а за финалите (24 и 25 септември) е 40 евро (50% намаление за пенсионери и деца от 12 до 18 години). Входът за деца до 12 години е безплатен.