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https://www.24chasa.bg/sport/article/23564997 www.24chasa.bg

От "Ботев" (Пд) изненадаха легендата Зехтински с торта за ЧРД

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Петър Зехтински с тортата, а до него са Илиян Филипов (вляво) и Станислав Генчев Снимка: "Ботев" (Пд)

Ръководството на "Ботев" (Пловдив) в лицето на президента Илиян Филипов изненада легендата на "жълто-черните" Петър Зехтински за неговия 71-и рожден ден. На празненството присъства и треньорът на "канарчетата" Станислав Генчев.

От клуба поздравиха рожденика и в социалните мрежи: "Честит рожден ден на великия Петър Зехтински! Легенда, капитан и символ на "жълто-черната" история.

Име, което завинаги ще бъде част от историята на Ботев и Пловдив. Бъди здрав, щастлив и горд с любимия си отбор", написаха пловдивчани.

Петър Зехтински с тортата, а до него са Илиян Филипов (вляво) и Станислав Генчев Снимка: "Ботев" (Пд)
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