От "Ботев" (Пд) изненадаха легендата Зехтински с торта за ЧРД

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Ръководството на "Ботев" (Пловдив) в лицето на президента Илиян Филипов изненада легендата на "жълто-черните" Петър Зехтински за неговия 71-и рожден ден. На празненството присъства и треньорът на "канарчетата" Станислав Генчев.

От клуба поздравиха рожденика и в социалните мрежи: "Честит рожден ден на великия Петър Зехтински! Легенда, капитан и символ на "жълто-черната" история.

Име, което завинаги ще бъде част от историята на Ботев и Пловдив. Бъди здрав, щастлив и горд с любимия си отбор", написаха пловдивчани.