“Левски” вече над 20 г. няма победа в Европа на националния стадион

“Левски” 20 г. няма победа в Европа, щом играе на Националния стадион “Васил Левски”. Именно на най-голямото съоръжение у нас шампионът на България посреща “Залцбург” от Австрия в четвъртък в първия двубой от основната фаза на Лига Европа.

“Сините” за последно стигат до успех на “Васил Левски” на 8 август 2006 г., когато побеждават “Киево” в първия мач от плейофа за влизане в най-комерсиалния турнир.

Една от причините “Левски” да няма успех на най-големия стадион у нас в европейски двубой е, че тимът дълго време не играе срещи на него.

Дори и в сезоните, когато “сините” бяха част от Лига Европа, те домакинстваха в своя дом - “Георги Аспарухов”.

Едва в последните няколко години “сините” посрещат съперници на съоръжението с най-голям капацитет у нас, като причината е, че “Герена” вече няма лиценз за най-важните двубои под егидата на УЕФА. Но и в тях нямат успех. Първо направиха 1:1 с “Айнтрахт” (Франкфурт) в плейофа за влизане в Лигата на конференциите през 2023 г. През миналата година отново в същия турнир загубиха 0:2 от АЗ. А преди по-малко от месец врътнаха 0:0 с АЕК в първия двубой от решителния плейоф за Шампионската лига.

Иначе УЕФА прати интересно име за съдия на дебютния за този сезон двубой на четата на Хулио Веласкес в Лига Европа. Рефер на срещата ще е финландецът Мохамед ал Емара. Историята на арбитъра е повече от интересна. Неговите родителите са от Южен Ирак – регион, познат в историята като Месопотамия. През 1991 година обаче те бягат оттам и за известен период се установяват в бежанския лагер Рафха в Саудитска Арабия, където се ражда и Мохамед ал Емара.

В момента той работи и като преводач и участва в инициативи за борба срещу расизма, за които има и награди от президента на Финландия. За Ал Емара това ще бъде трети двубой в груповата фаза на Лига Европа, като единият от двата, които той е свирил досега, е с българско участие - между “Йънг Бойс” и “Лудогорец” на 23 октомври миналата година, завършил с успех с 3:2 за швейцарците като домакини.

В същото време почти сигурно Националният стадион “Васил Левски” няма да бъде изцяло пълен от феновете на “Левски” за двубоя със “Залцбург”.

Вчера бяха пуснати билетите в свободна продажба, но с оглед как се изкупуват, със сигурност ще има празни места. Очакванията са все пак, че шампионът на България ще бъде подкрепян от повече от 25 хил.

В плейофа за влизане в Шампионската лига срещу АЕК през август най-голямото съоръжение се пръскаше по шевовете и нямаше къде и игла на падне. Същото бе положението и в трите срещи за “сините” от предварителните кръгове за най-комерсиалния турнир, които се играха на “Герена”.