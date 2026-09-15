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Тити Папазов ще се бори за президентския пост в баскетбола у нас

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СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Константин Папазов представи кандидатурата си за нов президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в София. Изборите са на 5 октомври.

Папазов, който е бивш старши треньор на националния отбор на България за мъже, обяви, че е бил поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегля от поста.

"Кандидатирам се, защото бях поканен от Георги Глушков. Това беше чест за мен. Ако Глушков се беше кандидатирал до 10 септември, аз щях да се оттегля" заяви Папазов.

Той получи подкрепа от присъстващи на брифинга бивш национал Георги Младенов и от бивш национален селекционер Петко Маринов, които обявиха, че застават зад неговата кандидатура, но няма да бъдат част от неговия екип.

СНИМКА: STARTPHOTO.BG
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