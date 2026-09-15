С 1 млн. евро турци отмъкнаха треньора на "Лудогорец", ще води Салах срещу ЦСКА

“Лудогорец” може би си бе помислил, че е намерил точния треньор за отбора след дълго търсене, но...

Очаква се предводителят на разградчани Томас Райс, който започна работа през лятото, да си тръгне. Причината - германският специалист е постигнал договорка с турският “Трабзонспор”. Наскоро комшийския тим удари всички в земята, след като подписа с мегазвездата Мохамед Салах.

Въпреки че Райс има договор с “Лудогорец”, в него има откупна клауза. Тя е в размер на милион евро. А турците, които спешно се нуждаят от нов наставник, ще ги платят.

В Турция вече пък обявиха, че днес в 20 часа Райс ще бъде представен като новия треньор на тима. На спеца му е изпратен частен самолет, с който да пътува от България за Трабзон.

Германецът има опит в турското първенство. Преди да пристигне в Разград, бе начело на “Самсун”, като успя да изведе отбора по историческо влизане в евротурнирите. Преди това е водил клубовете от родината си “Бохум” и “Шалке”.

Със сигурност тръгването на Райс е голям удар за “Лудогорец”. 14-кратните шампиони преговаряха дълго и го убеждаваха да дойде в Разград. Но при оферта да работи с Мо Салах и по-голяма заплата няма какво да спре Райс.

Така досегашният треньор на "орлите" ще се изправи срещу ЦСКА, но не в Първа лига, а в Лигата на конференциите. Мачът между двата тима в основната фаза на евротурнира е насрочен за 26 ноември и по план трябва да се играе на новата "Армия".