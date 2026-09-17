Шампионът, който победи диагнозата

Волята на Александър Зверев се оказа по-силна от инсулина и лекарските прогнози

В онзи ухаещ на дезинфектанти кабинет бъдещето на русокосото хлапе се крепи на много тънък косъм. Специалистите в бели престилки са готови да го осъдят на живот, изпълнен с болка и страх. Родителите му обаче отказват да се оставят в лапите на отчаянието и въпреки лекарските прогнози в крайна сметка успяха да превърнат момчето си във велик шампион.

Повече от две десетилетия по-късно Александър Зверев спокойно може да обяви на света, че е победил диагнозата и е установил пълен контрол над живота си, превръщайки го в приказно приключение.

Новият шампион на US Open е едва на 4, когато го диагностицират с диабет тип 1. Автоимунното заболяване носи със себе си редица неприятни симптоми, сред които са загуба на тегло, отмаляване и постоянна липса на енергия. Всички очакват от малкия Саша да се уморява лесно и да страни от детските лудории. И той сигурно щеше да изпълни предписанията, ако не беше майка му Ирина.

"Лекарите ни казаха за болестта и ни предупредиха, че цялото семейство трябва да се подготви за ежедневие, изпълнено с ограничения. Когато излязохме на улицата, си казах наум: Синът ми ще бъде такъв, какъвто си поиска", споделя след години Ирина Зверев.

Тя осъзнава, че и миг отпускане ще означава, че най-любимото същество е готово да се подчини на законите на болестта. Двамата със съпруга са бивши тенисисти и за тях няма никакво съмнение в кой точно спорт трябва да се изявява техният наследник.

На корта се изисква изключителна психика и физика, а натоварванията са толкова чудовищни, че просто не ти остава време и сили да се замисляш от какво точно си болен. Детството на Зверев много заприличва на военна школа. Докато навън хлапетата си играят, Саша се учи да разпознава сигналите на тялото си, да брои въглехидратите във всяка хапка и да живее с мисълта, че една грешка в дозата инсулин може да бъде фатална. Тенисът не е просто хоби, той става неговата терапия и спасение.

Преходът към професионалния тенис е още по-труден и изисква невъзможна за осъзнаване мобилизация на всяка една клетка в тялото на спортиста. Германецът крие състоянието си от своите съперници, за да не изглежда слаб, което прави битката му двойно по-самотна. Той тренира по осем часа на ден, понасяйки стоически тежките сривове на кръвната захар, от които тялото му трепери. Въпреки това всяка сутрин момчето се събужда с мисълта, че няма да допусне болестта да вземе връх над волята му. Това обещание е изпълнено, но му остава една последна крачка до пълната победа над диабета. През август 2022 г. германският тенисист

съобщава на целия свят от какво е болен. Самият той признава, че по този начин се е освободил и от последните си страхове. Вече може спокойно да проследи нивата на инсулин и да си бие инжекция направо на корта, ако му се наложи. А другата основна полза от решението му да разкаже какво го мъчи е фондацията, която основава и която осигурява инсулин и жизненоважни медикаменти за деца в развиващите се страни.

Днес Зверев свети като мощен лъч на надеждата за всички деца, които се борят с коварната болест. Освен това той успява да пренапише правилата в професионалния тенис, които допреди това не приемат жизненоважните медицински процедури да се извършват направо на корта. А когато не става дума за състезания или благотворителност, 29-годишният спортист използва всяка свободна секунда,

за да гребе с пълни шепи от удоволствията на живота. Шампионът прие в обятията си суперкрасавица, сложи на китката си уникален часовник и напълни гаража си с лъскави лимузини за милиони евро. И това в никакъв случай не е някакъв нескопосан опит за излишна показност и мачкане на чужди психики. Той е научил по трудния начин колко трудно постижимо и в същото време крехко е човешкото щастие. Няма смисъл да се ядосваме за глупости и да тъпчем в буркани пари и надежди за далечното бъдеще. Важни са тук и сега. Ако не вярвате, питайте Саша!