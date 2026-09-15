ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а един е ранен при стрелба в извес...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23566627 www.24chasa.bg

Виктория Ангелова е номинирана за изгряваща звезда на Европа в леката атлетика

1212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Виктория Ангелова Снимка: БФЛА

Виктория Ангелова е номинирана за изгряваща звезда на Европа в леката атлетика. Признанието идва след световната и европейската титла на троен скок за девойки в двете възрастови групи.

Гласуването ще извърши на сайта www.european-athletics.com/home/golden-track-vote

Ангелова спечели световната титла на първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон през август, а месец по-рано стана и европейска шампионка на троен скок на първенството на Стария континент по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

Виктория Ангелова Снимка: БФЛА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет