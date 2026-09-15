Виктория Ангелова е номинирана за изгряваща звезда на Европа в леката атлетика. Признанието идва след световната и европейската титла на троен скок за девойки в двете възрастови групи.

Гласуването ще извърши на сайта www.european-athletics.com/home/golden-track-vote

Ангелова спечели световната титла на първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон през август, а месец по-рано стана и европейска шампионка на троен скок на първенството на Стария континент по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).