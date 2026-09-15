Цесекарско дерби в новия турнир на БФС, наградният фонд е рекорден

Дерби между двата отбора с абревиатура ЦСКА ще има в 1/4-финалите на новия турнир на БФС за купата на елита. Жребият събра ЦСКА и ЦСКА 1948 в 1/4-финалите. Останалите двойки са “Ботев” (Пд) - “Ботев” (Вр), “Черно море - “Локо” (Пд) и “Левски” - “Арда”.

Наградният фонд в новата надпревара ще е рекорден - 720 000 евро. Всеки участник ще получи 75 000 евро, а полуфиналистите ще вземат по 96 000. Финалистите си осигуряват по 150 000 евро.

Предвидените дати за четвъртфиналите са 14 октомври с домакин “Ботев” (Пд), 21 октомври с домакин “Черно море”, както и 6 февруари и 7 февруари за мачовете на “Левски” и ЦСКА. Като при тях евентуално може да има промени, тъй като участват в европейските клубни турнири. Полуфиналите ще са през март.

В тях ще се срещнат победителите от “Ботев” (Пд) - “Ботев” (Вр) и от ЦСКА - ЦСКА 1948. Съответно в другата ще са спечелилите в “Левски” - “Арда” и “Черно море” - “Локо” (Пд). Финалът ще е на 7 април.

