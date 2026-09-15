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Полша спечели групата на европейското в София, с чиста победа над шампиона ще сме втори

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Снимка: CEV

Полша спечели първото място в група В на eвропейското първенство по волейбол за мъже в София.

Защитаващият титлата си тим се наложи с 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) срещу Украйна, постигна четвърти пореден успех, вече има пълен актив от 12 точки и геймово съотношение 12:0. Украинците остават на втора позиция до момента, също с 12 точки, преди двубоя между България и "дружина полска" в утре вечер в "Арена София". Нашите са с 9 точки.

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини се нуждаят от чиста победа с 3:0 или 3:1 (носят по 3 т.), за да изместят Украйна от второто място.

Геймовата ни разлика е 10:4, а на украинците - 12:5.

Снимка: CEV

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