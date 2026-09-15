Подаръци от "Черноморец" за първолаците от училището в Долно Езерово

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Старши треньорът на бургаския "Черноморец" Ангел Стойков и спортният директор Слави Костенски гостуваха за първия учебен ден на децата от ОУ "Христо Ботев" в кв. Долно Езерово.

Първолаците бяха зарадвани с множество подаръци и лакомства.

Визитата на Стойков и Костенски не беше случайна. Двамата бивши футболисти на "акулите" са възпитаници на школото в Долно Езерово, където е спортната база на "Черноморец", която в момента се модернизира.

Децата получиха покана в бъдеще да се присъединят към тренировките на ДЮШ на "акулите".