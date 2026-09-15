Жребият за първото издание на Bethub Pro Cup е хвърлен: ЦСКА срещу ЦСКА 1948, "Левски" срещу "Арда"

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Емоциите около най-новия турнир в българския футбол започнаха. Изтеглиха жребия за първото издание на Bethub Pro Cup, Турнирът с рекорден за България награден фонд на база брой изиграни мачове, е организиран от Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.

В дебютното издание на надпреварата участват "Левски", ЦСКА, ЦСКА 1948, "Ботев" (Пловдив), "Локомотив" (Пловдив), "Черно море", "Арда" и "Ботев" (Враца).

Жребий за четвъртфиналите:

"Левски" - "Арда"

"Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)

"Ботев" (Пловдив) – "Ботев" (Враца)

ЦСКА – ЦСКА 1948

Михаил Александров по време на жребия. Неговият ЦСКА се изправя в четвъртфинал срещу ЦСКА 1948. СНИМКА: СТАРТФОТО

Домакин на мачовете винаги ще бъде отборът, който има по-висока средна посещаемост за сезон 2026/27. Изключение прави финалната среща, която ще бъде организирана от БФС и Профилигата.

А още в първия сезон има вероятност за финал "Левски" - ЦСКА.

Освен четвъртфиналите реално жребият изгради схема, според която победителя от двубоя "Левски" - "Арда" ще се изправи срещу победителя от мача "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив) в полуфинала. Съответно във втория полуфинал победителят от "Ботев" (Пловдив) - "Ботев" (Враца) ще играе срещу победителя от двубоя ЦСКА - ЦСКА 1948.

Първият четвъртфинал е планиран за 14 октомври, когато "Ботев" (Пловдив) ще бъде домакин на "Ботев" (Враца) на стадион „Христо Ботев".

На 21 октомври "Черно море" ще приеме "Локомотив" (Пловдив) на стадион „Тича".

Четвъртфиналните срещи с участието на "Левски" и ЦСКА са предвидени за 6 и 7 февруари.

Полуфиналите са планирани около 17 март.

Финалът на първото издание на Bethub Pro Cup е насрочен за 7 април.

Посочените дати подлежат на промяна в зависимост от участието на "Левски" и ЦСКА в европейските клубни турнири.

Спортният директор на "Арда" Ивайло Петков обяви, че отборът от Кърджали приема турнира много сериозно.

Bethub Pro Cup ще се проведе във формат на директни елиминации – четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Общо седем двубоя ще определят първия носител на трофея.

Турнирът е с рекорден за България награден фонд 720 000 евро, който ще бъде разпределен между всички отбори в зависимост от представянето им. Останалите тимове от Първа лига, които не участват в турнира, ще получат солидарни плащания от по 12 000 евро. Част от наградния фонд ще бъде за развитието на отборите от Втора лига.