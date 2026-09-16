Алекс Николов: Излизаме на кръв срещу Полша!

Заявка, че волейболните национали ще дадат абсолютно всичко от себе си в последния мач от груповата фаза на европейското първенство в София срещу актуалния първенец на Стария континент Полша даде реализатор №1 на отбора Алекс Николов.

Двубоят е тази вечер от 19 ч. Преди него нашите момчета са трети в класирането с 3 победи, 1 загуба и 9 т. Поляците имаха късно вчера мач срещу украинците, които са лидери с 12 т. Днешният ни съперник бе втори с 9 т. пред четвъртия си мач в София.

“Видя се най-накрая истинското лице на нашия отбор (при успеха с 3:1 над Израел след обрат от 0:1 и тежка ситуация във втория гейм). Сега, вече като го отключихме от ковчега, трябва да го покажем и в следващия мач.

Идва най-важният мач - този срещу Полша. Може би ни тежи това, че сме домакини, не сме свикнали да играем пред такава пълна с българи зала. Не ми се говори защо не ни се получаваше, а защо отсега ще ни се получава.

Аз съм сигурен, че нашият отбор ще излезе на кръв срещу Полша и ще покаже това лице от последните два гейма с Израел. Дали ще ни стигнат техническите умения, предстои да разберем, но аз съм вдъхновен и смятам, че ще се сборим с поляците”, сподели 22-годишният посрещач.

41 124 зрители пък са присъствали на българските мачове до момента на европейското в София (общо 4). Най-много са били срещу Украйна - 11 689.

След този с Израел президентът на федерацията Любо Ганев посочи, че за участие в топ 4 на европейското (ще се проведе в Милано) трябва да победим Полша или Франция.

Към момента вървим към 1/8-финал срещу Германия (в събота). Той ще ни събере отново с поляците в 1/4-финална двойка на 22 септември. И двата мача са в София.