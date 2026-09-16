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Спорт по телевизията днес

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Националите по волейбол играят днес на европейското по волейбол срещу шампиона Полша. Снимка: БФВ

13,00 ч Футбол, "Сеул" - "Персиб Бандунг" "Нова спорт"

13,00 ч Футбол, "Джеонбук" - "Кашива Рейсол" "Диема спорт" 3

14,35 ч Колоездене, Обиколка на Абруцо Eurosport

15,15 ч Футбол, "Виетел" - "Мелбърн Виктори" "Нова спорт"

15,15 ч Футбол, "Порт Банкок" - "Висел Кобе" "Диема спорт" 3

16,30 ч Колоездене, Гран При на Валония Eurosport

17,00 ч Волейбол, Дания - Сърбия (ЕП, мъже) RING

18,30 ч Колоездене, обиколка на Люксембург Eurosport

19,00 ч Волейбол, България - Полша (ЕП, мъже) bTV Action

19,00 ч Футбол, "Локо" (Сф) - ЦСКА "Диема спорт"

19,45 ч Футбол, "Арарат-Армения" - "Спарта" (Прага) MAX Sport 3

19,45 ч Футбол, "Омония" - "Селта" RING

20,00 ч Волейбол, Франция - Румъния (ЕП, мъже) Max Sport 1

20,00 ч Футбол, "Атлетико" - "Осасуна" MAX Sport 4

21,15 ч Футбол, "Ал Раян" - "Ал Файсали" "Нова спорт"

21,45 ч Футбол, "Евертън" - "Уулвърхемптън" "Диема спорт"

22,00 ч Волейбол, Чехия - Словения (ЕП, мъже) Max Sport 1

22,00 ч Футбол, "Андерлехт" - "Лион" RING

22,00 ч Футбол, "Милан" - "Бенфика" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Олимпиакос" - "Ягелония" MAX Sport 2

22,00 ч Футбол, "Съндърланд" - "АЗ Алкмаар" MAX Sport 3

22,00 ч Футбол, "Ковънтри" - "Астън Вила" "Диема спорт" 3

22,00 ч Футбол, "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън" "Диема спорт" 2

22,30 ч Футбол, "Барселона" - "Сантандер" MAX Sport 4

1,00 ч Футбол, ЛДУ - "Палмейрас" Max Sport 4

Националите по волейбол играят днес на европейското по волейбол срещу шампиона Полша. Снимка: БФВ
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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание