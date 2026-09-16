13,00 ч Футбол, "Сеул" - "Персиб Бандунг" "Нова спорт"
13,00 ч Футбол, "Джеонбук" - "Кашива Рейсол" "Диема спорт" 3
14,35 ч Колоездене, Обиколка на Абруцо Eurosport
15,15 ч Футбол, "Виетел" - "Мелбърн Виктори" "Нова спорт"
15,15 ч Футбол, "Порт Банкок" - "Висел Кобе" "Диема спорт" 3
16,30 ч Колоездене, Гран При на Валония Eurosport
17,00 ч Волейбол, Дания - Сърбия (ЕП, мъже) RING
18,30 ч Колоездене, обиколка на Люксембург Eurosport
19,00 ч Волейбол, България - Полша (ЕП, мъже) bTV Action
19,00 ч Футбол, "Локо" (Сф) - ЦСКА "Диема спорт"
19,45 ч Футбол, "Арарат-Армения" - "Спарта" (Прага) MAX Sport 3
19,45 ч Футбол, "Омония" - "Селта" RING
20,00 ч Волейбол, Франция - Румъния (ЕП, мъже) Max Sport 1
20,00 ч Футбол, "Атлетико" - "Осасуна" MAX Sport 4
21,15 ч Футбол, "Ал Раян" - "Ал Файсали" "Нова спорт"
21,45 ч Футбол, "Евертън" - "Уулвърхемптън" "Диема спорт"
22,00 ч Волейбол, Чехия - Словения (ЕП, мъже) Max Sport 1
22,00 ч Футбол, "Андерлехт" - "Лион" RING
22,00 ч Футбол, "Милан" - "Бенфика" bTV Action
22,00 ч Футбол, "Олимпиакос" - "Ягелония" MAX Sport 2
22,00 ч Футбол, "Съндърланд" - "АЗ Алкмаар" MAX Sport 3
22,00 ч Футбол, "Ковънтри" - "Астън Вила" "Диема спорт" 3
22,00 ч Футбол, "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън" "Диема спорт" 2
22,30 ч Футбол, "Барселона" - "Сантандер" MAX Sport 4
1,00 ч Футбол, ЛДУ - "Палмейрас" Max Sport 4