Ясен е българският състав за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

Ясен е съставът, който ще представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар. В него влизат 16 състезатели от 12 вида спорт, като поименните заявки бяха потвърдени от Българския олимпийски комитет. Домакините, съвместно с Международните федерации, определиха квотите. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африка, защото това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Квотите се отнасят до конкретните дисциплини и категории, в които могат да участват спортистите.

Младежките олимпийски игри в Сенегал ще бъдат открити на 31 октомври и и ще бъдат закрити на 13 ноември. Българската делегация ще бъде водена от председателя Весела Лечева. В нея е й един от вицепрезидентите на БОК Румен Стоилов, който е и председател на федерацията по джудо.

Бадминтон

Елена Попиванова – състезател

Теодор Митев – състезател

Илиян Кръстев – треньор

Борба

Кристин Илийна – състезател

Даяна Пашева – треньор

Брейк

Ая Краева – състезател

Иван Калинов – треньор

Гимнастика

Никълъс Наков – състезател

Делян Димитров – треньор

Джудо

Иван Николчев – състезател

Ганчо Дойков – треньор

Колоездене

Димитър Митев – състезател

Николай Станчев – треньор

Лека атлетика

Стилян Орлинов – скок дължина

Васил Антонов – 400 м

Зара Илиева – 3000 м

Атанас Иванов – треньор

Плувни спортове

Димитър Докузов – 400 м св. стил

Симона Иванова – 200 м св. стил

Петър Иванов – треньор

Стрелба с лък

Неда Кендерова – състезател

Венцислав Великов – треньор

Таекуондо

Анди Владимиров – състезател

Пламен Трънски – треньор

Ушу

Калина Славчева – състезател

Лиляна Чобанова – треньор

Фехтовка

Никола Меицов – състезател

Кирил Захаринов – треньор

В четвъртък, 17 септември 2026 г., българската делегация ще бъде имунизирана, а от 13,30 започва и обучението й преди Младежките олимпийски игри. То ще се проведе в „София съмит сентър" в Студентски град, като участниците ще слушат лекции и ще участват в дискусии, посветени на историята на Младежките олимпийски игри, програмата на Дакар 2026, условията в Олимпийското село. Известни журналисти ще предадат своя опит в медийно обучение, а лекарят на делегацията ни д-р Борис Борисов ще даде указания за правилата, които трябва да се спазват.

Председателят на БОК Весела Лечева също ще се срещне с участниците на Младежките олимпийски игри.