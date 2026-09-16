Ясен е българският състав за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

Ясен е съставът, който ще представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар. В него влизат 16 състезатели от 12 вида спорт, като поименните заявки бяха потвърдени от Българския олимпийски комитет. Домакините, съвместно с Международните федерации, определиха квотите. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африка, защото това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Квотите се отнасят до конкретните дисциплини и категории, в които могат да участват спортистите.
Младежките олимпийски игри в Сенегал ще бъдат открити на 31 октомври и и ще бъдат закрити на 13 ноември. Българската делегация ще бъде водена от председателя Весела Лечева. В нея е й един от вицепрезидентите на БОК Румен Стоилов, който е и председател на федерацията по джудо.
Бадминтон
Елена Попиванова – състезател
Теодор Митев – състезател
Илиян Кръстев – треньор
Борба
Кристин Илийна – състезател
Даяна Пашева – треньор
Брейк
Ая Краева – състезател
Иван Калинов – треньор
Гимнастика
Никълъс Наков – състезател
Делян Димитров – треньор
Джудо
Иван Николчев – състезател
Ганчо Дойков – треньор
Колоездене
Димитър Митев – състезател
Николай Станчев – треньор
Лека атлетика
Стилян Орлинов – скок дължина
Васил Антонов – 400 м
Зара Илиева – 3000 м
Атанас Иванов – треньор
Плувни спортове
Димитър Докузов – 400 м св. стил
Симона Иванова – 200 м св. стил
Петър Иванов – треньор
Стрелба с лък
Неда Кендерова – състезател
Венцислав Великов – треньор
Таекуондо
Анди Владимиров – състезател
Пламен Трънски – треньор
Ушу
Калина Славчева – състезател
Лиляна Чобанова – треньор
Фехтовка
Никола Меицов – състезател
Кирил Захаринов – треньор
В четвъртък, 17 септември 2026 г., българската делегация ще бъде имунизирана, а от 13,30 започва и обучението й преди Младежките олимпийски игри. То ще се проведе в „София съмит сентър" в Студентски град, като участниците ще слушат лекции и ще участват в дискусии, посветени на историята на Младежките олимпийски игри, програмата на Дакар 2026, условията в Олимпийското село. Известни журналисти ще предадат своя опит в медийно обучение, а лекарят на делегацията ни д-р Борис Борисов ще даде указания за правилата, които трябва да се спазват.
Председателят на БОК Весела Лечева също ще се срещне с участниците на Младежките олимпийски игри.