И "Дунав" уволни треньора

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"Дунав" се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Емануел Луканов, съобщиха от клуба.

Луканов води тима от началото на този сезон, като в 9 мача под негово ръководство, отборът записа 1 победа, 1 равенство и 7 загуби.

Ето какво написаха от клуба:

„ФК Дунав Русе и старши треньорът Емануел Луканов се разделят по взаимно съгласие.

Клубът благодари на Емо за отдадеността и професионализма му начело на отбора и му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства.

Успех, Емо!

Информация относно новия старши треньор на Дунав и неговото представяне ще бъде обявена по-късно днес".