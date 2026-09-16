И "Дунав" уволни треньора

"Дунав" се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Емануел Луканов, съобщиха от клуба.
Луканов води тима от началото на този сезон, като в 9 мача под негово ръководство, отборът записа 1 победа, 1 равенство и 7 загуби.
Ето какво написаха от клуба:
„ФК Дунав Русе и старши треньорът Емануел Луканов се разделят по взаимно съгласие.
Клубът благодари на Емо за отдадеността и професионализма му начело на отбора и му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства.
Успех, Емо!
Информация относно новия старши треньор на Дунав и неговото представяне ще бъде обявена по-късно днес".