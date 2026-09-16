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Изписаха футболиста на "черно-белите" Александър, операцията е преминала успешно

24 часа Пловдив онлайн

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Операцията на Александър Александров премина успешно и той вече е изписан, съобщиха от "Локомотив" (Пд).

От клуба му пожелаха бързо оздравяване и уточняват, че той ще отсъства около 4 месеца. Към момента му предстои възстановяване.  ПФК "Локомотив" Пловдив изказа специални благодарности на д-р Александър Илиев и неговия екип от УМБАЛ "Св. Анна" в София.

Той получи тежка контузия на дербито в неделя и трябваше да напусне принудително в последните минути от двубоя. 

Александър бе откаран за прегледи и спешна медицинска помощ, като след направените изследвания стана ясно, че е със счупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област.

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