Веласкес: "Левски" е като бебе с памперси в Европа след 16 г. извън групите

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача с австрийския „Залцбург" от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Той е утре вечер от 19,45 ч на Националния стадион "Васил Левски".

„Имаме някои футболисти, които имат леки неразположения. Трябва да видим Мехди как ще бъде в днешната тренировка и след това да вземем решение за него. Марко Груич приключи мачът без проблем, но в следващите часове имаше леко неразположение. Вчера беше по-добре, но все пак трябва да видим какво ще се случи. Оттам-насетне хората, които вече се възстановяват, са Оливър и Сангаре. Те натрупват игрови и тренировъчен ритъм.

От гледна точка на съперника мога да кажа, че са много добри. Те са един отбор, в който има много енергия. Един отбор с много млади играчи, които в средносрочен и краткосрочен план мога да играят на много високо ниво. Отбор, който се чувства добре в рок енд рола - да печелят и губят топката в отворени мачове с голям интензитет. С изключително голям капацитет да се справят в такива двубои. Както всеки един отбор на света имат своите слаби страни. Там вече е нашата възможност да ги намерим и да успеем да се възползваме от тях на терена утре. Аз сляпо вярвам в моите играчи. Това, което правят през този сезон, е изключително голямо нещо. Спечелихме си възможността да играем в този турнир. Това е момент всички да се насладим на този миг. За да можем да се насладим на този турнир трябва да сме наясно къде сме. Реалността е проста – говорим за отбор с невероятна история и с една публика на ниво Шампионска лига, защото непрекъснато го доказва.

От гледна точка на спортно-техническото вече 2 години градим по малко. Напрежението е в другите отбори. От гледна точка на това колко градим - правим крачките в правилната посока и се надяваме „Левски" да има по-висока роля в тези евротурнири. Основната дума е да се наслаждаваме. Това да се насладим винаги минава през това да се представим по най-добрия начин във всеки един мач. Няма абсолютно никакъв смисъл да имаме страх от никой и от нищо. Най-важно е да играем с нашия характер и добър манталитет", започна Веласкес.

„Винаги искам да съм честен с вас. Аз съм изключително щастлив и благодарен в целия контекст къде е „Левски". От първия ни ден правим крачки в правилната посока. Този сезон нямах никакво съмнение да остана, да продължа, защото виждам, че се правят крачки в правилната посока и извън терена. Аз лично си поставих една цел – отборът отново да е в групова фаза след 16 години. За мен денят, който беше особено важен бе този, в който отстранихме Крайова и влязохме поне в един от турнирите. Оттам всичко, което можеше да дойде, всичко, което ще дойде. От една реалистична гледна точка, гледайки какво представляваме, за жалост нито историята играе, нито феновете - ако зависеше от тях щяхме да сме в Шампионска лига. От тази гледна точка непрекъснато говоря, че трябва да поставим клуба там, където феновете го заслужават. От гледна точка на днешния ден трябва да му се насладим. Играем с много добри футболисти и трябва да имаме правилната нагласа. В крайна сметка това, което направихме, никой не може да го изтрие. То заслужава изключително много уважение. Напрежението е в други отбори", продължи испанският специалист.

„Абсолютна заблуда е, че те са млад отбор и това може да им попречи. Това е един отбор-самолет, който може да лети през всичките 90 минути. Добрият футболист го хвърляш на терена на 18 години и ти печели световно първенство, както го прави Ламин Ямал. Футболистите в Залцбург могат да играят в топ отбори в Шампионска лига. Всички клубове от групата на „Ред Бул" са така. Ако имаха още някоя година можеха да дадат и повече", каза още Веласкес.

„Очевидно няма да ви кажа кой ще играе в този мач. Самите футболисти все още не знаят кой ще играе. Ще потърсим да изберем 11-те, които могат да се представят по най-добрия начин в този мач. За мен да се представят добре значи да изиграем мача без да губим нашата идентичност. Имам изключително доверие във всички тях, защото да изиграеш всички тези мачове", продължи испанският специалист.

„В момента сравнявате несравними неща. Имате ли идея какъв тип заплати взимат в "Райо Валекано"? Цялото това сравнение няма никакъв смисъл. Това, което вече направиха нашите футболисти е невероятно. Това е разликата в живота между това да си интелигентен или не. Ако искаме да се насладим трябва да знаем, че един отбор да не играе 16 години в групите в Европа е по много причини. От гледна точка на спортно-техническото в европейската ситуация сме като бебе с памперси. Трябва да се състезаваме и да даваме всичко всеки ден. Трябва да даваме всичко като клуб. Да говорим за такъв тип неща просто ни поставя в различен контекст и обърква хората. Нормалното е в тези 8 мача да имаме и лоши дни. Ако имаме капацитета и сме интелигентни да разберем каква е силата на всеки един от футболистите, тогава ще можем да се забавляваме. Това, което няма да позволя, е да се сложи напрежение върху отбора. Дори и противника не може да ни го сложи", каза още Веласкес.

На пресконференцията присъства и халфът на „сините" Сержиньо.

„Чувствам се добре въпреки умората. Желанието ни е голямо и всички сме готови за срещата. С голямо желание влизаме в това състезание. Винаги искаме да даваме най-доброто. Ако го направим, със сигурност всички ще излезем щастливи. Когато дойдох тук вече знаех, че ще мога да играя в Европа. Това е мечта да играя в Лига Европа и ще бъде важно за моята кариера. Най-важно е отборът да излезе с добър резултат", каза Сержиньо.