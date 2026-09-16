Фондация на Стилиян Петров подкрепя благотворителна кауза в Карнобат

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Фондация „Стилиян Петров" подкрепя благотворителна кауза в Карнобат, организирана в подкрепа на две местни личности, които се борят с онкологични заболявания - президента на ОФК "Карнобат" Панайот Рошманов и учителя в СУ „Христо Ботев" Адриана Койчева.

Фондацията ще направи и собствено финансово дарение, предназначено да подпомогне лечението на Панайот и Адриана, информираха от фондацията.

Събитието е организирано от местните футболни деятели Теодор Иванов и Валентин Ганчев и ще се проведе на 18 септември (петък) от 17,00 часа на стадион „Ганчо Хардалов" в Карнобат.

В благотворителния футболен мач „Легендите срещу Карнобат и приятели" ще се включат легенди и известни имена от бургаския футбол, сред които Димитър Димитров-Херо, Златко Янков, Радостин Кишишев, Симеон Чилибонов, Георги Чиликов, Стойко Сакалиев, Ангел Стойков и други.

Срещу тях ще се изправят ветерани и футболисти от Карнобат, Айтос и Сливен.

Всеки, който желае да се присъедини към каузата и да помогне на Панайот Рошманов и Адриана Койчева, може да направи дарение по сметката на Фондация „Стилиян Петров".

Всички постъпили средства с посочено основание ще бъдат насочени към благородната инициатива в Карнобат.

Основание: Дарение турнир Карнобат

IBAN: BG41UNCR70001525380495

Фондация „Стилиян Петров"