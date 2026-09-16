Почина съпругата на Роналд Куман

Легендата на нидерландския футбол и доскорошен селекционер на националния тим Роналд Куман съобщи, че съпругата му Бартина Куман-Бодевелд е починала.

Тя бе диагностицирана с хроничен рак на гърдата преди 16 г.

Бартина и Роналд сключиха брак през 1985 г. Имат три деца и петима внуци.

"Последните години ми показаха още веднъж, че има неща, които са по-важни от футбола. Футболът беше целият ми живот, но здравето няма цена. Когато човекът, когото обичате най-много, води битка, перспективата ви се променя. Въпреки болестта си, съпругата ми Бартина ме подкрепяше всеки ден да изпълня мисията си като селекционер. Това свидетелства за невероятна сила. Аз съм й безкрайно благодарен и не мога да изразя това нещо с думи", написа Роналд Куман.