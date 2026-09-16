България играе 1/8-финал на европейското в събота срещу Германия или Румъния в София

Вече е ясен денят и часът, в който националният отбор на България ще изиграе своя осминафинален двубой на европейското по волейбол за мъже в София.

Нашите момчета ще излязат на терена в „Арена София" на 19 септември (събота) от 19,00 часа.

Група „Б", в която България играе своите мачове в София, се кръстосва на осминафиналите с група „Д" с домакин Румъния. Това означава, че съперникът на България в първия кръг от елиминациите ще бъде определен сред отборите, които продължат напред от румънската група.

Към този в група „Д" сигурен победител е Франция, а втори е тимът на Германия. Така ако националите ни завършат на третото място, на което са в момента, ще срещнат немците в осминафинала.

При победа с 3:0 или 3:1 над победителя в нашата група и актуален европейски шампион Полша довечера България ще измести Украйна от второто място и ще срещне третия от група "Д". Това със сигурност са румънците.