Дуо се завърна в групата на ЦСКА за мача с "Локо" (Сф)

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Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на "Локомотив" (София) в отложен мач от 6-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят стартира в 19:00 ч. на ст. „Локомотив" в кв. „Надежда".

В състава се завръщат изтърпелия наказание за червения картон срещу "Левски" Макс Ебонг, както и пропусналия мача срещу "Арда" поради здравословни причини Анжело Мартино. Наказанието на първия първоначално бе от 3 срещи, но след обжалване, бе намалено.

Групата на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов

25. Димитър Евтимов

2. Дейвид Пастор

19. Андрей Йорданов

14. Теодор Иванов

4. Диниш Алмейда

5. Жан-Филип Гбамен

32. Факундо Родригес

17. Анжело Мартино

37. Бари Котър

11. Мохамед Брахими

6. Бруно Жордао

94. Исак Соле

8. Стефано Сенси

99. Джеймс Ето'о

7. Макс Ебонг

30. Петко Панайотов

67. Каталин Иту

38. Лео Перейра

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

10. Жоел Цварц