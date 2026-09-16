Любо Пенев има само 1 победа срещу ЦСКА, но не като треньор

ЦСКА ще се изправи срещу "Локо" (Сф) в "Надежда" довечера в отложен мач от 6-ия кръг и срещу една от любимите фигури в историята си, независимо откъде Любослав Пенев е преминал. За феновете в Борисовата градина той остава кумир, особено след тежките битки за здравето си, през които премина.

Добрата новина за привържениците на "червените" е, че Любо има само една победа на терена срещу ЦСКА и тя е като футболист. Това става след поредните сътресения в Борисовата градина, когато Пенев си вдига багажа и приключва кариерата си в "Локо" (Пд) заради ангажимент към тогавашния президент на клуба Георги Илиев. Там играе малко, но на 6 април 2002 година програмата го сблъсква с ЦСКА на "Лаута".

Домакините печелят с 1:0 след гол на Методи Стойнев в 43-ата минута. Малко по-късно Ненад Лукич спасява дузпа на Петър Колев и така не дава второ попадение в мрежата си. Любо е титуляр за пловдивчани, като е сменен от Екундайо Джайеоба в края на двубоя и получава жълт картон. Сегашният наставник на ЦСКА Христо Янев също е титуляр за гостите, които от 78-ата минута играят с човек по-малко заради червен картон на Ибрахима Гай.

На 11 септември 2010 година Любо влиза за първи път в съблекалнята за гости на "Българска армия" като наставник на "Литекс" и е посрещнат на крака от публиката. Мачът завършва 1:1. Националът Светослав Тодоров открива в 11-ата минута, а бразилецът с български паспорт Маркиньос изравнява в 39-ата. Това е първият двубой на Любо начело на ловчанлии, след като до 16 декември 2009 година е начело на ЦСКА.

Вече бившият наставник на "армейците" Христо Янев е титуляр в състава на гостите, като е сменен към края от Момчил Цветанов. И отново има червен картон в двубоя - на Александър Барт от "Литекс". А наставник на "червените" е Гьоре Йовановски от Северна Македония.

На 10 април 2011 година двата тима играят в Ловеч, като "червените" вече са водени от Милен Радуканов. Мачът завършва 0:0. Христо Янев успява за 10 минути да получи жълт картон от Таско Тасков и да се контузи и на негово място влиза Румен Руменов. А в 87-ата минута Тасков показва втори жълт картон на капитана на ЦСКА Борис Галчев и го гони от терена.

Само 10 дни по-късно двата тима се срещат в 1/2-финал за купата на "Българска армия". В 28-ата минута след пас на Маркиньос Спас Делев открива резултата. В 68-ата обаче Христо Янев намира Георги Миланов и той изравнява. Три минути преди края обаче асистенция на Грегъри Нелсон довежда до втори гол на Делев и така ловчанлии отпадат. Антон Генов не успява да покаже червен картон в този мач.

ЦСКА стига до финала и на 25 май печели трофея след 1:0 над "Славия" с ново попадение на Делев.

Последният двубой на Любо срещу ЦСКА е на 29 август 2022 година вече като наставник на ФК ЦСКА 1948 на "Българска армия". И го губи с 1:2. "Червените" са водени от помощника на Саша Илич - Величко Капланович. В 51-ата минута Ангел Бастунов смълчава трибуните след асистенция на Радослав Кирилов. В 79-ата минута обаче Елитон играе с ръка и Радослав Гидженов дава дузпа, от която Иван Турицов изравнява. И в 87-ата Брадли де Нойер с може би единствено запомнящо се нещо с екипа на ЦСКА вкарва победния гол. В последните секунди Елитон получава и втори жълт картон.

Сега идва поредният сблъсък на Любо с ЦСКА. Даниел Моралес ще е четвъртият треньор на "червените" срещу него.