Елизара Янчева и Лидия Енчева на 1/4-финал в Пазарджик

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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир по тенис от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Поставената под №7 в схемата Енчева победи с 6:4, 6:1 Ана Станкович (Сърбия) за един час и 29 минути игра.

20-годишната Енчева изостана с 1:3, но направи обрат за 5:3, а след това спечели първия сет с 6:4. Във втората част българката спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1 и триумфира с победата.

За място на полуфиналите Енчева ще играе срещу победителката от двубоя между Антония Стоянов (Нидерландия) и Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия).

По-рано днес първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 6:7(5), 6:0, 6:3 над италианката Гая Мадуди. Поставената под №1 в схемата Янева ще играе на четвъртфиналите срещу Джулия Адамс (САЩ).

По-късно днес Лия Каратанчева ще играе срещата си от втория кръг на сингъл срещу Беатрис Зелтина (Латвия).

Също днес българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).

Входът за зрители за всички срещи е свободен.

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20 - 27 септември), Бургас (4 - 11 октомври) и Стара Загора (11 - 18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.