Съперник на "Левски" в Лига Европа обмислял да се откаже от турнира

"Марсилия", един от съперниците на "Левски" в Лига Европа, е обмислял възможността да не участва във втория по сила турнир на УЕФА. Информацията е на авторитетното издание "Екип".

Заради проблемите на клуба и неспазването на финансовия фейрплей Олимпик бе глобен с 10 милиона евро от УЕФА на 17 юни, като получи срок от година да оправи задълженията си. В случай, че това не се случи, френският отбор автоматично ще бъде изваден от европейските турнири за сезон 2027-2028. Поради тази причина от клуба са проучвали сериозно възможността сами да се откажат от участие в Лига Европа, като се концентрират единствено върху Лига 1 през сезона. Отборът на Брюно Женезио направи много слаб старт в първенството, като допусна три поредни загуби.

Медията пише, че в крайна сметка от "Марсилия" са решили да участват в Лига Европа заради престижа на клуба и финансовите средства, които ще получат от турнира. От "Екип" обаче са категорични, че ако тимът участваше в Лигата на конференциите, клубът е щял да откаже участие с всичките последствия, които това може да донесе като наказания и глоби.

Иначе "Левски" ще се изправи срещу френския тим през ноември, като двубоят е в Марсилия.