Фондация превърна София в реална европейска столица на спорта

От 12 години фондация "София - европейска столица на спорта" се опитваше да събуди софиянци. Премина през невероятни перипетии, мрънкане как събитията пречат на трафика и още куп проблеми. За да дойде 2026 г. и да се види, че столичанинът вече е узрял за спорт.

И го търси. Всякакъв - масов, елитен, софийски. А във всяко голямо мероприятие общинската фондация с председател на управителния съвет Димитър Шалъфов и изпълнителен директор Дамян Диков намери своето заслужено място.

Безспорно събитието на годината бе третият етап от колоездачната обиколка на Италия, който финишира в българската столица. Близо четвърт милион зрители задръстиха едното платно на "Цариградско шосе", за да приветстват състезателите. Кадрите с римски легиони, фламинга и още образи, родени от невероятния ентусиазъм на домакините, накараха организаторите на "Джирото" да признаят, че това е най-доброто откриване в цялата история на легендарното състезание в чужбина. Този път в социалните мрежи не се чу и един глас, че затварянето на основната пътна артерия е попречило на някого. Просто защото всички бяха на събитието!

Грандиозното колоездачно шествие, което бе съпътващо събитие на "Джирото", също впечатли - близо 20 000 излязоха да карат колело. Малки, големи и още по-големи.

При засилен интерес премина и велошествието на фондацията, чиято идея е да събуди интереса към по-екологичния начин за придвижване и по-чист въздух в столицата. Традиционно то бе подкрепено и от големи шампиони като Евгения Раданова, Йордан Йовчев, Александра Фейгин, Йоана Илиева и много други. Всяка година през април участниците се увеличават. Това е и главната цел на фондацията - да подкрепя масовите прояви.

Така в столицата вече няма голямо събитие, в което фондацията да не се включва с подкрепа. Преди старта на европейското първенство по волейбол и бенефиса на легендата Теодор Салпаров бе организирано и минипървенство за ученици, с което да се отбележи шампионатът. 6-те отбора бяха екипирани точно като тези, които излязоха в столичната арена. А Салпаров, посветил 20 години от живота си на волейбола, освен вярната си публика, президента Илияна Йотова, кмета Васил Терзиев и звездните си колеги събра и футболни легенди като Христо Стоичков, Стилиян Петров и Мартин Петров.

С над 150 000 зрители, преминали през залата по време на европейското първенство по волейбол, това се превърна в най-голямото спортно събитие у нас за годината.

"София - европейска столица на спорта" отделя огромни усилия и за Витоша в пълен унисон с опитите на общината да се раздвижи ситуацията около планината. Тя стои неизползвана и задръстена от автомобили през уикенда в очакване и изпълнителната власт през годините да се включи в плана за връщането на Витоша на хората. С огромен интерес за поредна година бе организиран "Витоша - зимен фест" на фондацията, като рекордът за участие отново бе подобрен с включването на столичани от всички възрасти.

За първи път в България бе направено и европейско първенство по планинско колоездене, привлякло голям интерес от страна на участниците.

Големият фокус на фондацията е в приобщаването на хората със специални потребности към спорта. И тази година бяха проведени две големи събития, свързани с това. Първо бяха Споделените игри на Витоша, които обединяват всички на терена. След това дойде и Run 2 Gether - състезанието, което доказва, че хората с физически проблеми могат да бъдат големи спортисти.

А препълненият календар на фондацията въобще не е приключил, кулминацията в топлата софийска есен ще е марковият Sofia WIZZ Air Marathon, вече превърнал се в знаков момент от живота на столицата. Заради интереса към бягането то отново ще се проведе в два дни - 10 и 11 октомври, по вече традиционното трасе, сертифицирано от световната централа по лека атлетика. Организаторите очакват пак да бъде счупен рекордът по брой участници.

В първия ден ще бъдат стартовете на 5 и 10 километра, като в тях се очаква да се включат над 6000 души. Още толкова ще са през втория ден, когато са състезанията на полумаратон - 21 км, и маратон - 41 км и 195 метра.

През тази година има и нововъведение, което се очаква да предизвика огромен интерес - Honor Together Relay Run 2 х 21 км. То дава възможност на състезатели, които не са сигурни, че могат да издържат цялата маратонска дистанция, да се организират в отбор. Особено интересен е форматът за семейства, които могат да направят двойка и да се пуснат на дистанцията.