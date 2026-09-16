Алексей Шпилевски вече е в София, очаква се подпис с ЦСКА до часове. Идва с цял щаб

Беларуският специалист Алексей Шпилевски е в София за последни уточнения с ЦСКА и се очаква да подпише в близките часове.

Очаква се той да дойде с целия си щаб от "Пари" (Нижни Новгород). Най-важният човек в него е д-р Христос Пападопулос, който има огромен опит в Бундеслигата в "Шалке 04" и "Щутгарт" и е отговарял в "Арис" (Лимасол) за физическата подготовка, представянето, диагностиката, превенцията на травми и рехабилитацията, както и за храненето и възстановяването на играчите.

В Нижни Новгород помощници са били още Омер Ербай, който има 6 години в "Айнтрахт" (Франкфурт) и Александър Колоцей, който пък има доста сериозна кариера като втори човек на Шпилевски.