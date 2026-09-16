Пращат Никола Цолов в японската суперформула като Лиам Лоусън и Естебан Окон

"Ред Бул" смята да изпрати българина Никола Цолов за един сезон в японската суперформула, за да свикне по-бързо със скоростта във Формула 1, твърдят някои специализирани издания. По този път минаха сегашните пилоти във Ф1 Лиам Лоусън и Естебан Окон. Паралелно с това Цолов ще бъде и резервен пилот на основния тим.

Така за новия сезон екипът може да запази пилотите си, след като Лоусън показа, че е не е толкова лош като заместник на Исак Хаджар, който не е карал от паузата заради контузия в китката.

Следващият уикенд е решителен за Цолов във Формула 2, след като се реши да има две състезания в Баку и ще бъдат раздадени огромен брой точки. Това може да е и краят на сезона, след като не се очаква нещата в Близкия изток да се успокоят, за да бъдат реализирани последните два старта от календара.