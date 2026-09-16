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Георги Чиликов се завръща начело на "Дунав"

Велизар Маджаров

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Георги Чиликов Снимка: Startphoto.bg

Георги Чиликов ще е новият старши треньор на "Дунав" (Русе) на мястото на освободения Емануел Луканов.

Бургазлията го потвърди пред "24 часа".

"Да поканиха ме хората от ръководството, не мислих много. Все пак тръпката ми стои от миналия успешен сезон, в който триумфирахме заедно с промоция за елита. Тръгнах си, но сякаш с недовършена работа. Сега ми се дава шанс и трябва да го използвам. Вече пътувам от София за Русе и ако всичко е наред, ще водя вечерната тренировка на отбора", разкри Георги Чиликов.

48-годишният специалист призна, че договорът с "Дунав", който ще подпише на място ще е до края на сезона, с опция за удължаване.

"Не съм спрял да следя родното първенство, включително и "Дунав". Отборът е на последно място, но не го заслужава.

Нужен е и късмет", призна Чиликов, който се очаква да дебютира като старши треньор на 19 септември в домакинския мач от десетия кръг в първа лига срещу врачанския "Ботев".

Георги Чиликов

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