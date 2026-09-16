И Алкарас се класира за финалите на тениса

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Испанецът Карлос Алкарас стана третият тенисист, който си осигури място във финалния турнир на АТР, който ще се състои в Торино между 15 и 22 ноември.

Алкарас спечели откритото първенство на Австралия в началото на годината и е натрупал 4050 точки актив през годината, което му дава право да участва в турнира на осемте най-добри през сезона.

Вече място във финалния турнир са си осигурили световният номер 1 Яник Синер от Италия и подгласникът му Александър Зверев, който прави най-силния сезон в кариерата си.

Германецът спечели титлите на "Ролан Гарос" и откритото първенство на САЩ.

Американецът Бен Шелтън дори има повече спечелени точки от Карлос Алкарас през годината - 4430, но испанецът влиза в турнира преди него заради титлата си в Мелбърн.