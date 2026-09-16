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Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на "Левски" и Боримиров, даде автограф върху фланелка

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Легендата на "Тотнъм" и световен шампион с Аржентина през 1978 година Освалдо Ардилес оказа голяма чест към изпълнителния директор на "Левски" Даниел Боримиров.

74-годишният аржентинец подписа фланелка на "сините" с номер 7 и името на легендарния полузащитник пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов.

Двамата се видяха през уикенда по време на мача между "шпорите" и "Евертън", завършил 0:0.

Подписвайки се върху седмицата на синия екип, Ардилес се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс и основателя на "Айрън Мейдън" Стив Харис.

Понастоящем той е посланик на любимия си "Тотнъм" и личност, която е считана за абсолютна икона от всеки, който обича клуба.

За него геният Марадона пише в първата си автобиография: "Ози е приятел на всички. Това е най-приятният, добър и умен човек, когото познавам. Той е вторият ми баща. Няма човек на света, който да не го обича."

Двамата остават близки до края на дните на Диегито - както продължава да го нарича Ози до последния ден.

Любопитен факт е, че през 1981 г. Ардилес е селектиран да играе във великата кинолента "Бягство към победата" заедно с Пеле, Боби Мур и останалите суперзвезди на онова време. Във филма участва и Силвестър Сталоун, с който Ози запазва приятелски отношения и до днес.

Любопитното е, че тогава избухва войната между Великобритания и Аржентина за Фолклендските/Малвинските острови. Братовчед на Ардилес е вонен пилот и загива във въздушен бой.

Поради тази причина, а и защото има настроения срещу него в Лондон, футболистът напуска за една година "Тотнъм" и преминава под наем в  "Пари Сен Жермен". С френския тим идва в София за мач 

Освалдо Ардилес с Кирил Евтимов
Отборът на военнопленниците във филма "Бягство към победата". Ардилес е втория от ляво на дясно от клекналите. До него вдясно е актьорът Майкъл Кейн, следват Пеле и Боби Мур. Силвестър Сталоун е със синята тениска (защото е вратар) на горния ред.
Освалдо Ардилес с Кирил Евтимов
Отборът на военнопленниците във филма "Бягство към победата". Ардилес е втория от ляво на дясно от клекналите. До него вдясно е актьорът Майкъл Кейн, следват Пеле и Боби Мур. Силвестър Сталоун е със синята тениска (защото е вратар) на горния ред.
Освалдо Ардилес с Кирил Евтимов
Отборът на военнопленниците във филма "Бягство към победата". Ардилес е втория от ляво на дясно от клекналите. До него вдясно е актьорът Майкъл Кейн, следват Пеле и Боби Мур. Силвестър Сталоун е със синята тениска (защото е вратар) на горния ред.

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