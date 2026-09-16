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https://www.24chasa.bg/sport/article/23573697 www.24chasa.bg

Волейболистите губят 0:1 от Полша

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Грозданов и Алекс Николов се опитват да спрат атака на съперника. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Доста пренавити волейболистите ни загубиха първия гейм от Полша с 20:25. Повечето точки съперникът ни спечели след грешка на сервис от българите. Те бяха цели 7. Заради това намалихме силата, което пък улесни посрещането на актуалния европейски шампион.

Залата в София е препълнена до козирката, като дори едничните столове са заети от зрители, които неистово подкрепят нашите.

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков, Жасмин Величков-либеро.

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартломией Болаж, Вилфредо Леон, Томаш Форнал, Бартломией Лемански, Шимон Якубишак, Якуб Попивчак-либеро.

Грозданов и Алекс Николов се опитват да спрат атака на съперника.
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