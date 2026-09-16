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ЦСКА остави "Локо" (Сф) на дъното, подкрепи Любо Пенев

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Феновете на ЦСКА изненадаха Любо Пенев със страхотна хореография. Снимка: Снимки: Startphoto.bg

ЦСКА победи с 2:0 "Локо" (Сф) в отложения мач от първенството  и продължи победната си серия. "Локо" обаче остава без успех от началото на първенството.

Джеймс Ето'о направи страхотен мач. Той откри резултата в 36-ата минута след като центриране на Маритино и удар на Годой бяха блокирани, но топката падна на крака на халфа извън пеналта и той я заби в мрежата.

В 84-ата отново камерунецът направи страхотен пробив от собственото наказателно поле и даде топката на резервата Йоел Зварц, който не сгреши за 2:0.

ЦСКА излезе в мача с фланелки в подкрепа на треньора на "Локо" и "армейска" легенда Любослав Пенев. Феновете пък го изненадаха със страхотна хореография.

ЦСКА излезе в мача с фланелки в подкрепа на треньора на "Локо" и "армейска" легенда Любослав Пенев.
ЦСКА излезе в мача с фланелки в подкрепа на треньора на "Локо" и "армейска" легенда Любослав Пенев.

Феновете на ЦСКА изненадаха Любо Пенев със страхотна хореография.
ЦСКА излезе в мача с фланелки в подкрепа на треньора на "Локо" и "армейска" легенда Любослав Пенев.
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