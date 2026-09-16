ЦСКА остави "Локо" (Сф) на дъното, подкрепи Любо Пенев

ЦСКА победи с 2:0 "Локо" (Сф) в отложения мач от първенството и продължи победната си серия. "Локо" обаче остава без успех от началото на първенството.
Джеймс Ето'о направи страхотен мач. Той откри резултата в 36-ата минута след като центриране на Маритино и удар на Годой бяха блокирани, но топката падна на крака на халфа извън пеналта и той я заби в мрежата.
В 84-ата отново камерунецът направи страхотен пробив от собственото наказателно поле и даде топката на резервата Йоел Зварц, който не сгреши за 2:0.
ЦСКА излезе в мача с фланелки в подкрепа на треньора на "Локо" и "армейска" легенда Любослав Пенев. Феновете пък го изненадаха със страхотна хореография.