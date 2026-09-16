Макс Верстапен задмина 100 на картинг само за 35 минути

Само 13 обиколки бяха достатъчни на 4-кратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен, за да изпревари 100 противника в уникално състезание по картинг на модифицирано трасе на "Сълвърстоун". Нашият пилот от Ф2 Никола Цолов бе специален гост и анализатор на състезанието.

Макс имаше 30 обиколки или 75 минути, за да се опита да победи от 101-о място на стартовата решетка. Той го направи само за 35 минути. По правилата всеки задминат спираше.

Още в първата обиколка Макс вече бе пред 63-ма от съперниците си. Включително и Нейт Саундърс, който коментира формулата по ESPN. Той се задържа на трасето точно 10 секунди и бе вече зад нидерландеца.

След това Макс продъж ида си пробива път, като през цялото време си говореше със съперниците, които бяха спортисти, журналисти, актьори и други знаменитости.

"Идвам за теб", закани се Макс на един от тях, след което каза на коментаторите: "Трябва да се съсредоточат, защото ги застигам".

След 15 минути вече бе седми, но на 14 секунди от лидерите - журналистът Джаки Мартенс, ютюбърът Зак Алсоп и техникът от "Ред Бул" Луис Ослер. И почна да ги застига с по 3 секунди на тур.

Тогава изненадващо лидерите получиха "бърза обиколка" - по-късно трасе, но и това не се оказа достатъчно и бяха ответи.

"Първата ми обиколка бе невероятна. Случиха се много неща. Някои се удариха, заклещиха, но успях да премина", заяви той след състезанието. "Да елиминирам 60 човека много ми помогна. Това е най-добраха ми победа до момента!", допълни Макс.

Класирането:

1. Макс Верстапен

2. Джаки Мартенс - журналист, отразяващ Ф1

3. Луис Ослер - техник в "Ред Бул"

4. Зак Алсоп - ютюбър

5. Пол Тарес - състезател по мотоциклетизъм

6. Paky TWC - ютюбър

7. RDjavi - създател на съдържание

8. Лари Чен - фотограф

9. Бернард Кер - състезател по планинско колоездене

10. Нео Яу - актьор.