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Алекс Николов: Епичен мач! Ако играем така, може да бием всички!

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Алекс Николов ликува, а на заден план същото прави президентът на федерацията Любо Ганев. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Основният реализатор на волейболния ни тим Александър Николов, разбираемо, бе щастлив след победата с 3:2 над Полша в домашното европейско първенство. Посрещачът завърши с феноменалните 36 точки.

Въпреки успеха България завърши трета в групата и на 1/8-финалите в София среща Германия. При успех почти сигурно в 1/4-финалите отново ще е полският тим, който е актуален европейски шампион.

"Изключително много се радвам след такава победа. Епичен мач. Всички усещаха енергията. Голямо евала на отбора и всеки зрител (общо бяха 13 186), който дойде тук или ни подкрепя пред екрана. Чакаме на осминафинала публиката да бъде още по-шумна. С втория гейм обърнахме мача. Видя се истинската ни игра и съм много щастлив. Няма време за подценяване. Това е елиминация, играем със силен противник.

Имат нов разпределител и диагонал. Ще трябва да си анализираме хубаво мача и да излезем на сто хиляди процента. Ако играем така, може да бием всички", заяви Николов след двубоя.

Алекс Николов ликува, а на заден план същото прави президентът на федерацията Любо Ганев.

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