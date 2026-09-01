Денислав Бърдаров: Сбъдната мечта да победим Полша пред родна публика!

Новото лице сред главните герои във волейболния ни отбор Денислав Бърдаров обяви, че ще заспи трудно тази нощ след емоционалната победа над действащия шампион Полша на европейското в София.

"Чувството е уникално - да победим Полша пред нашите фенове. Поляците играят класен волейбол. Имах спад в четвъртия гейм, но после се справих и се върнах в петия. Това е сбъдната мечта, особено вкъщи пред тази публика. Щастлив съм. За мен това е първо европейско първенство. По-лесно е с публиката зад гърба. Феновете ни стимулират да дадем още повече. Излизаме за победа срещу Германия (съперникът в 1/8-финалите отново в София).

Показахме, че можем и трябва да вярваме. Не трябва да се предаваме и може да победим всеки съперник. Заспиването ще бъде трудно тази нощ, но със сигурност ще си почивам", коментира Бърдаров.