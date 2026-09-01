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Денислав Бърдаров: Сбъдната мечта да победим Полша...

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Денислав Бърдаров: Сбъдната мечта да победим Полша пред родна публика!

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Денислав Бърдаров се е извисил над полския блок. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Новото лице сред главните герои във волейболния ни отбор Денислав Бърдаров обяви, че ще заспи трудно тази нощ след емоционалната победа над действащия шампион Полша на европейското в София.

"Чувството е уникално - да победим Полша пред нашите фенове. Поляците играят класен волейбол. Имах спад в четвъртия гейм, но после се справих и се върнах в петия. Това е сбъдната мечта, особено вкъщи пред тази публика. Щастлив съм. За мен това е първо европейско първенство. По-лесно е с публиката зад гърба. Феновете ни стимулират да дадем още повече. Излизаме за победа срещу Германия (съперникът в 1/8-финалите отново в София).

Показахме, че можем и трябва да вярваме. Не трябва да се предаваме и може да победим всеки съперник. Заспиването ще бъде трудно тази нощ, но със сигурност ще си почивам", коментира Бърдаров.

Денислав Бърдаров се е извисил над полския блок.

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