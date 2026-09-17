Мони Николов: С 13 000 зад гърба сме способни на всичко!

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов коментира победата на световните ни вицешампиони срещу Полша с 3:2 на Евро 2026 в София.

На осминафилите в събота наше ще играят срещу състава на Германия от 19 ч отново в "Арена София".

"За публиката - хиляди пъти мога да кажа, че благодаря. Радващото е, че нещата, които тренирахме, се получиха. Чувствам се добре, много тежък мач. В крайна сметка пак сме трети в групата. Ако всичко върви по план, ще ги срещнем пак на четвъртфинала, така че всичко това ще се повтори.

В тайбрека можеше и те да бият. Така че горе главите, нямаме право да се възгордяваме, здраво стъпили сме на земята и чакаме следващия мач.

Радвам се много за Денислав Бърдаров, той ни извади в доста ситуации. Мартин Атанасов - също. Факт е, че поляците имат най-добрия отбор в света. Имаме предимство, че сме вкъщи. Всички отбори са потиснати тук. Когато имаш 13 хиляди зрители зад гърба, е доста трудно за противника. Дано ни очаква същото и срещу Германия", каза Мони.