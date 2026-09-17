Бленджини: С победата над Полша показахме, че можем да издържаме на напрежение

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини, разбираемо, остана доволен от победат с 3:2 над европейския шампион Полша в последния мач от от групата на континенталното първенство в София.

"Видях голяма битка в мача на най-високо ниво. Полша няма нужда от представяне. Знаехме, че за успех в този мач имаме нужда от игра на много високо ниво. Полша ако не е най-добрият отбор в света в момента, то е много близо до това определение и е отбор, който спечели Лигата на нациите наскоро.

Ние имахме трудно начало на срещата. На моменти, може би в четвъртия гейм, имахме малки спадове, особено в атака. Но мисля, че момчетата знаят, че израстването им зависи от такива мачове. Беше важно да поддържаме високо ниво постоянно, защото съперникът не ти дава нищо даром. Справихме се, трябва да запазваме винаги нивото ни на концентрация.

Сега ще преминем към срещи на директна елиминация, в които има друга логика. Рано е още да правим генерален анализ. Резултатите са важни, разбира се, но отвъд тях мисля, че е още по-важно израстването на отбора и фактът, че тимът може да се изправи и да бъде конкурентен на супер силен отбор като Полша. Показахме, че можем да страдаме, но и да се борим за всяка точка, да издържаме на напрежението. Най-важното сега е да продължим да се борим, да напредваме и да показваме устойчивост.

С Германия ще е много труден мач (1/8-финалът е в събота отново в София). Не само защото е мач на пряка елиминация, а и защото Германия се промени много в сравнение с миналата година. Те си върнаха титулярния разпределител, с който играха квалификации и се класираха на олимпиадата. Това е отбор с много качествени играчи, които направиха силни мачове и преди европейското първенство. Ще бъде много тежък мач, към който трябва да подходим със съзнанието и за нашите сили, но и за качеството на противника.

Победите са важни. Ние работим, за да се подобрим и да търсим победите. Тези мачове имат голямо отношение към прогреса на тима. Не става дума само за техническото ниво, за тактическите умения, но и за психиката. За да растем, трябва да приемем грешките, но не и да правим серия от грешки, защото високото ниво не ти позволява това. Всички тези неща са важни за това, което искаме да постигнем, за да продължим по правилния път. Трудностите в мач срещу съперник като Полша са нормални.

Показахме, че сме на прав път, но прогресът не трябва да бъде консервативен. Винаги има и риск да допуснем спадове. Но този мачове са по-важни от чистия резултат заради умението ни да бъдем устойчиви в дълъг период срещу толкова силен отбор отсреща.

Да не забравяме и, че победи като тази са много важни заради ранкинга. Основната ни цел е класиране за олимпийските игри, а успех срещу най-добрите ни носи много точки в ранглистта и можем да запазим позицията си или да я подобрим. Така че това също толкова важно, колкото това, че имаме успехи на европейско първенство.

Винаги има поле за подобрение при всеки отбор, дори и при тези, които не са толкова млади, колкото нас. Когато си млад, се минава през учене, след това подобрение, а после и стремеж към перфекционизъм.

Винаги казвам, че не можем да гарантираме резултата, но е важно да покажем нашия най-добър волейбол. Можем да обещаем, че ще направим максимално усилие в процеса на подобрение. Това старание и себераздаване го виждам на всяка тренировка, виждам го и в мачовете. Понякога емоционалното състояние не ти позволява да бъдеш толкова ефективен, но продължаваме напред, като се опитваме да повтаряме нещата, които ни правят по-силни като отбор. И трябва да живеем с това", заяви Бленджини.