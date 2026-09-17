"Манчестър Юнайтед" аут от купата на лигата след обрат за "Брайтън" от 0:2 на "Олд Трафорд"

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"Манчестър Юнайтед" се издъни яко, след като бе елиминиран в третия кръг за купата на лигата в Англия с 2:3 от "Брайтън".

А всичко тръгна чудесно на "Олд Трафорд" след попадения на Шей Лейси (8) и Мейсън Маунт (10) .

Гостите обаче чрез Харалабос Костулас (45+1), Паскал Грос (65), Максим де Кайпер (70) стигнаха до пълен обрат.

Така "Брайтън" стигна до втори пореден успех в турнирен двубой срещу "Юнайтед", след като "чайките" отстраниха "червените дяволи" в турнира за купата на Англия в началото на годината.