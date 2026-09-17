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"Барса" без милост, удари 7:2 "Сантандер"

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"Барса" без милост, удари 7:2 "Сантандер"

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Капитанът Рафиня записа хеттрик. Снимка: Ройтерс

Шампионът "Барселона" безмилостно продължи да мачка съперниците си в Примера дивисион след 7:2 под проливен дъжд над гостите от "Сантандер" в 6-ия кръг.(

Така каталунците на германския треньор Ханзи Флик са с пълен актив от 18 точки и голова разлика 28:6 на върха в класирането. Вторият "Реал" с 15.

Жоао Кансело (8), Рафиня (25-дузпа, 42, 67-дузпа), Виялибре (36-автогол), Габриел Жезус (79) и Ламин Ямал (89) вкара за "Барса", като последният изпусна дузпа.

За "Сантандер", който е 10-и със 7 т., точни бяха Гeй (30) и Забири (65).

Капитанът Рафиня записа хеттрик. Снимка: Ройтерс

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