Станка Златева: Продължаваме да възраждаме българската борба

Българската федерация по борба продължава програмата си за връщане на спорта към старите му позиции, заяви председателят Станка Златева след заседание на Управителния съвет, съобщи БТА. На него са обсъдени подготовката на националните отбори, предстоящите състезания и организацията на работата във федерацията.

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка оглави българската борба през 2025 г. и още при избирането си обяви, че една от основните й цели е да върне доверието между федерацията, клубовете, треньорите и състезателите. Част от промените вече засегнаха и националните отбори - през август двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров бе назначен за старши треньор на класиците.

"Продължаваме програмата за възраждане на българската борба", заяви Златева. България е сред традиционните сили в този спорт, който исторически е донесъл на страната ни едни от най-големите успехи на олимпийски игри.