"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Челси" има нов собственик. Досегашният такъв Тод Бьоли продаде дяла си компанията Clearlake Capital Group. Според медиите на Острова сделката е на стойност 950 млн. паунда.

Компанията, която поема управлението на "Челси" е създадена от Бехдад Егбали и Хосе Фелисиано и се обединява с трети миноритарен собственик - швейцарския милиардер Хансйорг Вис, за да закупи дяловете на Бьоли и Марк Уолтър, които се равняват на около четвърт от отбора.

"Clearlake възнамерява да продължи да надгражда върху стратегическия курс, по който клубът пое, и да реализира амбицията, която собствениците развиха заедно. Няма да има промяна в ежедневните дейности, лидерството или стратегията в клуба", написаха от лондонския тим в изявление.

Бьоли, Уолтър, Вис и Clearlake закупиха "Челси" през май 2022 година от предишния собственик - руския милиардер Роман Абрамович, за 4,25 милиарда паунда.