България постави рекорд по публика на европейското по волейбол

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Епичната победа на България на Полша 3:2 постави рекорд по посещаемост на европейското първенство досега.

Според официалните данни точно 13 186 зрители са присъствали на двубоя в сряда вечерта.

Досегашното върхово постижение на тазгодишния шампионат принадлежеше на друг от домакините на турнира - Финландия. В северната страна по време на един от мачовете на отбора има 12 300 фенове.

Въпреки успеха на Полша, България остава на трето място в групата си. На 1/8-финала в събота от 19 ч съперник на световните вицешампиони от Манила ще е Германия. Именно срещу този съперник започна похода на четата на Джанлоренцо Бленджини през миналата година на мондиала на Филипините.