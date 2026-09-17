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https://www.24chasa.bg/sport/article/23575958 www.24chasa.bg

България постави рекорд по публика на европейското по волейбол

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Алекс Николов ликува, а на заден план същото прави президентът на федерацията Любо Ганев. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Епичната победа на България на Полша 3:2 постави рекорд по посещаемост на европейското първенство досега. 

Според официалните данни точно 13 186 зрители са присъствали на двубоя в сряда вечерта. 

Досегашното върхово постижение на тазгодишния шампионат принадлежеше на друг от домакините на турнира - Финландия. В северната страна по време на един от мачовете на отбора има 12 300 фенове.

Въпреки успеха на Полша, България остава на трето място в групата си. На 1/8-финала в събота от 19 ч съперник на световните вицешампиони от Манила ще е Германия. Именно срещу този съперник започна похода на четата на Джанлоренцо Бленджини през миналата година на мондиала на Филипините.

Алекс Николов ликува, а на заден план същото прави президентът на федерацията Любо Ганев.

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