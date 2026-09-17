България запази 9-ото място в световната ранглиста, но вече с по-голям аванс пред Украйна

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Националния отбор на България по волейбол за мъже остана 9-и в световната ранглиста след победа над лидера Полша с 3:2 на европейското първенство в София.

Тимът на селекционера Джанлоренцо Бленджини прибави 11,83 точки към актива си и в момента има сбор от 281,41.

8-ият в класирането - олимпийският шампион Франция, има близо 25 т. аванс

Нашият пред десетия Украйна пък е вече над 20 т.

Украинците ни бяха понастигнали, след като ни биха в София 3:1.

Съперникът на България в 1/8-финалите Германия, е на 11-а позиция в световната ранглиста с 247,95 точки.