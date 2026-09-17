Наказаха тима на Марин Петков заради скандиранията "Жота" на феновете му

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Саудитският клуб „Ал Таавун", за който играе българският национал крило Марин Петков, бе глобен с 27 000 долара и наказан с два мача без публика. Причината са обидни скандирания от феновете, поругаващи паметта на бившия нападател на „Ливърпул" Диого Жота, загинал в катастрофа през 2025 г.

По време на срещата срещу „Ал Хилал" полузащитникът Рубен Невеш (бивш съотборник на Жота в „Уулвърхемптън") бе заснет да сочи към небето в отговор на провокациите от трибуните.

Звездата на „Ал Насър" Кристиано Роналдо призова за доживотни забрани за посещение на мачове за виновните фенове.