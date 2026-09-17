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Японско бебе в "Дея"

Велизар Маджаров

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Снимка: "Дея"

С японско бебе се похвалиха от "Дея Волей". Момиченцето е първородна рожба на новия посрещач в отбора на бургазлии Косуке Хата, който заради щастливото събитие се забави в родината си за началото на подготовката.

Играещият на позиция 4 волейболист идва в Бургас от японския гранд "Джей Тект". Косуке Хата се включи в тренировките на "Дея".

От престой в Италия и подготовка с елитния "Рана Верона" се завърна и привлеченият от "Славия" 205-сантиметров централен блокировач Константин Динов.

"Дея" вече тренира двуразово в пълен състав, с другите чужденци - бразилския център Витао и либерото от Япония Хироки Кото, със звездата в селекцията Цветан Соколов, Ерик Стоев, Виктор Бодуров, няколко младоци, както и бившите национали Георги и Валентин Братоеви, които започват своя шести сезон с екипа на бургазлии.

Снимка: "Дея"

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