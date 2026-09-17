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Почина президентът на "Крумовград"

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Басри Саров Снимка: БФС

Президентът на ФК "Крумовград" Басри Саров почина днес след кратко боледуване, съобщава сайтът на БФС.

"Той бе човек, дълбоко отдаден на своя клуб и на развитието на футбола в Крумовград. Със своята всеотдайност, отговорност и любов към играта Басри Саров остави трайна следа във футболната общност.

Ръководството и служителите на Българския футболен съюз изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Басри Саров, както и на всички във ФК Крумовград.

Поклон пред паметта му!", написаха от централата

Басри Саров Снимка: БФС

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