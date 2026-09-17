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https://www.24chasa.bg/sport/article/23576659 www.24chasa.bg

Алекс Николов е №2 при реализаторите след групите на европейското

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Основният точконосител на националния по волейбол Алекс Николов е номер 2 сред реализаторите след груповата фаза на европейското първенство, на което София е един от домакините.

22-годишният посрещач, който играе и като диагонал, записа феноменалните 36 точки за победата над Полша с 3:2 и натрупа 117 от 5-те мача. Това прави по 6,16 в 19-те гейма.

Пред Алекс като ефективност е единствено сърбинът Дражен Лубурич, който е записал 69 точки в 11 гейма или средно по 6,27 на гейм, но неговият принос към тима и влияние върху играта е значително по-слабоо в сравнение с Николов.

Мони Николов е трети при изпълнителите на сервис до момента, като е направил 15 аса в 19 гейма или средно по 0,79 на гейм. По този показател по-малкият от братята изостава единствено от австриеца Паул Бухегер (15 аса в 13 гейма - 1,15 средно) и украинеца Олех Плотницки (19 в 17 гейма или средно по 1,12).

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