Григор Димитров открива за България битката срещу Дания

Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания от турнира за купа „Дейвис".
Това отреди тегленият днес жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже. Жребият беше изтеглен от президента на федерацията ни Иван Тиков.
Двубоят ще се проведе на 18 и 19 септември в зала Royal Stage в Хилерьод (предградие на Копенхаген), с капацитет 2800 зрители.
Мачовете в петък ще започнат в 17,00 часа българско време, а в събота - от 13,00 часа.
Първата среща в петък е между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Елмер Мьолер. След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.
В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.
След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.
Капитанът Валентин Димов ще разчита на:
Григор Димитров - №128 на сингъл
Александър Донски - №82 на двойки и №519 на сингъл
Пьотр Нестеров - №301 на сингъл
Илиян Радулов - №596 на сингъл
Александър Василев - №615 на сингъл
Юношеският шампион от „Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания.
В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.
Дания е в състав:
Холгер Руне - №144 на сингъл
Елмер Мьолер - №174 на сингъл
Аугуст Холмгрен - №241 на сингъл
Карл Емил Овербек - №289 на сингъл
Йоханес Ингилдсен - №157 на двойки / №956 на сингъл
Капитан: Фредерик Нилсен
Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.