Григор Димитров открива за България битката срещу Дания

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Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания от турнира за купа „Дейвис".

Това отреди тегленият днес жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже. Жребият беше изтеглен от президента на федерацията ни Иван Тиков.

Двубоят ще се проведе на 18 и 19 септември в зала Royal Stage в Хилерьод (предградие на Копенхаген), с капацитет 2800 зрители.

Мачовете в петък ще започнат в 17,00 часа българско време, а в събота - от 13,00 часа.

Първата среща в петък е между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Елмер Мьолер. След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.

Капитанът Валентин Димов ще разчита на:

Григор Димитров - №128 на сингъл

Александър Донски - №82 на двойки и №519 на сингъл

Пьотр Нестеров - №301 на сингъл

Илиян Радулов - №596 на сингъл

Александър Василев - №615 на сингъл

Юношеският шампион от „Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Дания е в състав:

Холгер Руне - №144 на сингъл

Елмер Мьолер - №174 на сингъл

Аугуст Холмгрен - №241 на сингъл

Карл Емил Овербек - №289 на сингъл

Йоханес Ингилдсен - №157 на двойки / №956 на сингъл

Капитан: Фредерик Нилсен

Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.