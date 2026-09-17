ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Шумен изпълнява проект за устойчиви работни...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23577781 www.24chasa.bg

Първата ни ракета Елизара Янева обърна американка за 1/2-финал в Пазарджик

780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Елизара Янева

№1 на България в тениса Елизара Янева продължава успешно защитата на титлата си от миналата година на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 4:6, 6:2, 6:0 над Джулия Адамс (САЩ) за час и 53 минути игра.

Поставената под №1 в схемата българка навакса един ранен пробив в първия сет, но загуби отново подаването си в седмия гейм, а с това и сета с 4:6. След това 19-годишната българка показа по-голямата си класа и даде само два гейма на американката в следващите два сета.

За място на финала Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена в схемата българка Лия Каратанчева и Ипек Йоз (Турция).

В момента друга националка на България – Лидия Енчева, играе срещата си от четвъртфиналите срещу Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия).

Входът за зрители за всички срещи е свободен!

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Елизара Янева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание